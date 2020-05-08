Транспортники Краснодарского края получат 151 млн рублей субсидий из регионального бюджета

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Транспортные предприятия Краснодарского края получат из регионального бюджета более 150 млн рублей субсидий на оплату труда работников, а также компенсацию недополученных доходов, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"Транспортные предприятия получат более 150 млн рублей поддержки из краевого бюджета. В регионе введены новые меры поддержки бизнеса. Изменения внесены в комплексный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, разработанный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выплаты могут рассчитывать предприятия транспортной инфраструктуры, которые не попадают под федеральные прямые субсидии на выплату зарплат. Их размер будет равняться МРОТ, умноженному на количество работников.

Получить такую поддержку можно только при условии сохранения 90% сотрудников. Воспользоваться ей смогут владельцы автовокзалов и автостанций, а также автотранспортные предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. На эти цели потребуется около 81 млн рублей. Еще одна мера поддержки транспорта коснется предприятий, которые продлили действие апрельских проездных билетов на май. Им будут субсидированы недополученные доходы. На эти цели будет направлено 70 млн рублей. Таким образом, общий объем поддержки составит около 151 млн рублей.