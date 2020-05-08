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В Ингушетии намерены до конца 2020 года подключить к эквайрингу до 1,5 тыс. субъектов МСП

Ранее в регионе были разработаны меры поддержки субъектов МСП в период пандемии

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в качестве меры поддержки предпринимателей в период пандемии до конца года подключить к системе безналичной оплаты до 1,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

В начале апреля в Ингушетии были разработаны меры поддержки субъектов МСП в период пандемии. В перечень входит снижение ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения, увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, докапитализация регионального фонда, расширение эквайринга и т. д.

"Планируется принятие программы поддержки субъектов МСП в части субсидирования затрат на организацию комплекса услуг по приему банковских карт с объемом финансирования 3 млн рублей, это средства из республиканского бюджета. При таком финансировании мы сможем осуществить до 500 новых подключений субъектов МСП. При этом у федерального центра нами дополнительно запрошено еще 6 млн на эти цели. Если придут и эти средства, тогда до конца года сможем подключить до 1,5 тыс. новых субъектов МСП", - сказали в пресс-службе.

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Северный КавказИнгушетияСКФО
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