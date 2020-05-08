Минэкономразвития ожидает в мае инфляцию в диапазоне 3,2-3,4% в годовом выражении

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает в мае инфляцию на уровне 0,4-0,6% в месячном выражении и 3,2-3,4% в годовом, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Май 2020 года".

"В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4-0,6% в месячном выражении, годовая инфляция оценивается в диапазоне 3,2-3,4%", - говорится в обзоре.

Кроме того, по данным еженедельного наблюдения за ценами, уже на последней неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе стабилизировались на уровне 0,1%, отмечают в Минэкономразвития.

Влияние на инфляцию в апреле

Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,09% в годовом выражении после 2,54% в марте, ускорение преимущественно было связано со скачком валютного курса в марте, говорится в обзоре.

В министерстве подчеркивают, что в настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. Кроме того, нормализации динамики цен будет способствовать сокращение повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было зафиксировано в марте. "Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию", - считают в Минэкономразвития.

"В условиях действия карантинных мер на инфляцию оказывали влияние ограничения как со стороны спроса (режим самоизоляции населения), так и со стороны предложения (приостановка производства ряда товаров, не относящихся к продукции первой необходимости, и работы организаций сферы потребительских услуг)", - добавляют в министерстве.

Продовольственная инфляция в апреле

Ускорение продовольственной инфляции в России в апреле до 3,5% в годовом выражении после 2,2% в марте обусловлено сезонными факторами и повышенным спросом на ряд товаров, говорится в обзоре. Отмечается также, что удорожание плодоовощной продукции до 7,9% в месячном выражении в апреле после 2,5% в марте носило в основном сезонный характер.

"В межсезонный период на рынке растет доля более дорогостоящей импортной продукции. Вместе с тем накопленный рост цен на плодоовощную продукцию с ноября по апрель (31,4%) сопоставим с показателями прошлого года (30,6% с ноября 2018 г. по апрель 2019 года)", - считают в Минэкономразвития.

Отмечается, что в сегменте продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции инфляция составила 0,9% в месячном выражении после 0,8% в марте. В частности, выросли цены на отдельные товары длительного хранения (крупы и макаронные изделия, сахар).

Рост цен на непродовольственные товары и услуги в апреле оставался сдержанным, указывают в министерстве. "В условиях действия ограничительных мер сезонно очищенный темп роста цен на нерегулируемые услуги сохранялся на умеренном уровне (0,2% в месячном выражении с исключением сезонности после 0,4% в марте), а рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,4% (после 0,5% в марте). Вместе с тем темпы роста цен на ряд товаров сохранялись на повышенном уровне (медикаменты, хозяйственные товары повседневного спроса)", - отмечается в обзоре.