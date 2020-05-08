{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэкономразвития ожидает в мае инфляцию в диапазоне 3,2-3,4% в годовом выражении

Как отмечается, в апреле инфляция ускорилась до 3,09% в годовом выражении за счет скачка валютного курса в марте

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает в мае инфляцию на уровне 0,4-0,6% в месячном выражении и 3,2-3,4% в годовом, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Май 2020 года".

"В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4-0,6% в месячном выражении, годовая инфляция оценивается в диапазоне 3,2-3,4%", - говорится в обзоре.

Кроме того, по данным еженедельного наблюдения за ценами, уже на последней неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе стабилизировались на уровне 0,1%, отмечают в Минэкономразвития.

Влияние на инфляцию в апреле

Инфляция в России в апреле ускорилась до 3,09% в годовом выражении после 2,54% в марте, ускорение преимущественно было связано со скачком валютного курса в марте, говорится в обзоре.

В министерстве подчеркивают, что в настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. Кроме того, нормализации динамики цен будет способствовать сокращение повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было зафиксировано в марте. "Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию", - считают в Минэкономразвития.

"В условиях действия карантинных мер на инфляцию оказывали влияние ограничения как со стороны спроса (режим самоизоляции населения), так и со стороны предложения (приостановка производства ряда товаров, не относящихся к продукции первой необходимости, и работы организаций сферы потребительских услуг)", - добавляют в министерстве.

Продовольственная инфляция в апреле

Ускорение продовольственной инфляции в России в апреле до 3,5% в годовом выражении после 2,2% в марте обусловлено сезонными факторами и повышенным спросом на ряд товаров, говорится в обзоре. Отмечается также, что удорожание плодоовощной продукции до 7,9% в месячном выражении в апреле после 2,5% в марте носило в основном сезонный характер.

"В межсезонный период на рынке растет доля более дорогостоящей импортной продукции. Вместе с тем накопленный рост цен на плодоовощную продукцию с ноября по апрель (31,4%) сопоставим с показателями прошлого года (30,6% с ноября 2018 г. по апрель 2019 года)", - считают в Минэкономразвития.

Отмечается, что в сегменте продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции инфляция составила 0,9% в месячном выражении после 0,8% в марте. В частности, выросли цены на отдельные товары длительного хранения (крупы и макаронные изделия, сахар).

Рост цен на непродовольственные товары и услуги в апреле оставался сдержанным, указывают в министерстве. "В условиях действия ограничительных мер сезонно очищенный темп роста цен на нерегулируемые услуги сохранялся на умеренном уровне (0,2% в месячном выражении с исключением сезонности после 0,4% в марте), а рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,4% (после 0,5% в марте). Вместе с тем темпы роста цен на ряд товаров сохранялись на повышенном уровне (медикаменты, хозяйственные товары повседневного спроса)", - отмечается в обзоре. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
УАЗ выпустит в мае на 1 тыс. автомобилей больше, чем в апреле
Их количество составит 2,8 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС