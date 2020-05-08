Регионы Поволжья вводят новые меры поддержки для бизнеса в условиях пандемии

ТАСС, 8 мая. Власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) разрабатывают новый пакет мер поддержки бизнеса в ситуации с распространением коронавируса по поручению президента России Владимира Путина. В их числе предоставление льготных кредитов, отсрочка платежей по кредитам и уплате имущественного налога, а также создание специальных ресурсов и проработка деловых миссий в онлайн-формате, сообщили ТАСС представители региональных правительств.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число подтвержденных заражений в округе достигло 15 374, наибольшее число зараженных в Нижегородской области - 3 886, в Татарстане, Башкирии, Мордовии и Чувашии подтверждено с начала пандемии более чем по тысяче случаев. Наименьшее число зараженных - 345 - в Удмуртской Республике.

Навигаторы услуг

В ряде регионов Поволжья для удобства бизнеса запускают различные интернет-сервисы. Так, для информационной поддержки предпринимателей и самозанятых Пермского края на сайте правительства региона создали интерактивный онлайн-ресурс "Навигатор". Он поможет сориентироваться в предложениях и условиях предоставления помощи, разработанных для пострадавших из-за введенных ограничений во время пандемии отраслей.

В Саратовской области подготовлена серия бесплатных онлайн-вебинаров в сфере туризма. Как рассказала председатель комитета области по туризму Виктория Бородянская, в рамках образовательных программ рассмотрены вопросы господдержки бизнеса, развитие туризма в малых городах, формирование привлекательных региональных турмаршрутов, продвижение туризма и многое другое.

"Для нас важно сохранить работу каждого нашего туристического объекта, сохранить все те туристические направления по региону, которые были востребованы до начала пандемии, сохранить интерес и запал наших предпринимателей работать здесь, в регионе, продвигать и развивать Саратовскую область. Поэтому сегодня такой формат обучения важен для нас, для дальнейшего переформатирования нашей работы, наращивания контактов и стимулирования скорейшей стабилизации работы туротрасли", - уточнила Бородянская.

В Удмуртии республиканский центр поддержки экспорта совместно с Российским экспортным центром начал прием заявок для участия в деловой миссии в Азербайджан, которая пройдет в онлайн-формате 16 июня. В деловой программе значатся b2b-переговоры онлайн с потенциальными партнерами-покупателями в сопровождении профессионального переводчика, вебинар о специфике рынка Азербайджана, правилах ведения бизнеса, организации сертификации, возможных барьеров и иных особенностей, с которыми могут столкнуться экспортеры при работе в Азербайджане.

Субсидирование ставок

В большинстве регионов Поволжья субсидируют предпринимателям процентную ставку по ранее выданным кредитам и предоставляют возможность отсрочки платежей. Так, власти Пермского края обеспечат малому и среднему бизнесу субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам и части затрат на зарплату при создании новых рабочих мест. Правительство края также поддержало предоставление льготных кредитов под 3% годовых.

В Саратовской области в качестве антикризисных мер с 1 апреля вступили в силу поправки в работе региональных институтов развития, сообщили в Минэкономразвития региона. Так, гарантийный фонд вдвое снизил плату за поручительство и предусмотрел рассрочку выплаты поквартально вместо единовременного платежа, а фонд микрокредитования ввел отсрочку по уплате основного долга и отменил сбор за реструктуризацию и штрафные санкции.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в Заксобрание региона пакет законопроектов о поддержке бизнеса. Документы депутаты намерены рассмотреть 14 мая, сообщается на сайте регионального парламента. В случае одобрения от налога на имущество в 2020 году планируется освободить организации, которые по состоянию на 1 марта занимались деятельностью, связанной с арендой или управлением собственной или арендованной недвижимостью. Льгота коснется административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, но при условии, что они в этот период освобождали от платы своих арендаторов.

Предприниматели Татарстана, пострадавшие от пандемии коронавируса, получат поддержку от властей республики, ее объем превысит 25 млрд рублей. Власти региона ведут проработку второго пакета мер поддержки, сообщила на онлайн-встрече с предпринимателями заместитель министра экономики республики Индира Киреева. По ее словам, в нем, в частности, рассматривается вариант предоставления отсрочки по имущественным налогам для предпринимателей, чей бизнес связан с арендой. "Мы ожидаем, что в ближайшее время этот документ будет принят", - сказала Киреева, слова которой приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев предложил установить на налоговый период 2020 года минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы", и 5% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы". Предложено также снизить налоговую нагрузку на плательщиков патентной системы налогообложения, ввести специальный налоговый режим - "Налог на профессиональный доход", который позволит платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке, 4% или 6%, а также освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

В Нижегородской области разработаны новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1-6% годовых для МСП наиболее пострадавших отраслей. На реализацию разработанных мер из областного бюджета было выделено 100 млн рублей. На данный момент поступило почти 70 заявок, выдано восемь кредитов на сумму 11,7 млн рублей.

Изменение ограничительных мер

Некоторые регионы начинают продлевать режим самоизоляции вслед за Москвой. При этом власти сохраняют ограничения, которые действовали ранее.

В Поволжье первой это сделала Республика Марий Эл, соответствующие изменения глава региона Александр Евстифеев внес в свой указ. Согласно документу, введенный на территории региона режим повышенной готовности, а также реализация установленного комплекса ограничительных и иных мероприятий продлены до 31 мая включительно. При этом отменен запрет на посещение кладбищ, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности, обязательным ношением защитных масок.

По данным сайта министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, из-за многочисленных просьб жителей республики количество смс в день по цели "Посещение кладбища" увеличили. Теперь татарстанцы могут отправлять две таких смс в день. "Время в каждом разрешении дается на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. По-прежнему остается ограничение для использования цели - один раз в неделю. На кладбище жители могут проводить столько времени, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Режимы самоизоляции для граждан продлены также в Пензенской области, до 17 мая включительно, в Пермском крае - до 25 мая, при этом в Прикамье обязательный характер ограничений сменяется рекомендательным, разрешается гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Все предприятия обрабатывающей промышленности, автосалоны и рынки, торгующие принадлежностями для сада, откроются в Удмуртии с 12 мая.

Врио главы Чувашии предложил сохранять до конца мая действие электронных пропусков для перевозчиков. Они были введены в республике для регулирования межмуниципальных перевозок и выявления нелегальных. При этом министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии предлагает с 12 мая продолжить временно приостановленные межмуниципальные пассажирские перевозки с соблюдением мер безопасности. "Предлагаем отменить ограничение по осуществлению перевозок пассажиров в пригородном и междугородном сообщении с расписанием согласно реестру межмуниципальных маршрутов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.