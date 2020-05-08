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Плановый ремонт энергоблока №1 Кольской АЭС завершили раньше срока

Следующим этапом ремонтной кампании в этом году станет средний ремонт энергоблока №3

ТАСС, 8 мая. Энергоблок №1 Кольской АЭС планово отремонтирован с опережением графика на неделю. После завершения капитального ремонта, который длился 56 суток, энергоблок 8 мая был включен в сеть и начал поставлять электроэнергию в Единую энергетическую систему России, говорится в сообщении пресс-службы Кольской АЭС.

"На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершен с опережением графика на неделю. Выполнен ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива и произведен контроль состояния корпуса реактора. Тщательное обследование не выявило дефектов сварных соединений и основного металла, что гарантирует его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Также проведено обслуживание главных запорных задвижек, парогенераторов и главных циркуляционных насосов", - говорится в сообщении.

В рамках программы обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков на энергоблоке №1 модернизировали устройства релейной защиты и автоматики - одни из ключевых элементов, обеспечивающих надежную работу оборудования атомной станции.

"Капитальный ремонт энергоблока №1 стал первым в графике ремонтной кампании 2020 года, и этот старт можно назвать успешным. Все запланированные работы выполнены качественно и даже с некоторым опережением сроков. Будем стараться сохранить набранный темп и в дальнейшем", - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Следующим этапом ремонтной кампании этого года станет средний ремонт энергоблока №3. Его начало намечено на 16 мая. Всего же суммарная продолжительность ремонтов всех четырех энергоблоков Кольской АЭС в 2020 году составит 246 суток. Все ремонтные работы планируется завершить к началу октября, когда на территории Кольского Заполярья начинается период осенне-зимнего максимума.

Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн "Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

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