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Трамп обсудил с саудовским королем важность стабильности на мировых энергетических рынках

Лидеры двух стран отметили оживление мировой экономики

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом важность стабильности на мировых энергетических рынках. Сообщение об этом разместил на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Президент и король Сальман обсудили последнее позитивное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и оживлении мировой экономики", - написал он.

"Лидеры двух стран согласились с важностью стабильности на мировых энергетических рынках, а также подтвердили прочное сотрудничество Соединенных Штатов и Саудовской Аравии в сфере обороны", - отметил Дир.

"Кроме того, президент и король Сальман обсудили другие жизненно важные региональные и двусторонние вопросы, а также сотрудничество в качестве лидеров "семерки" и "двадцатки" соответственно", - добавил он.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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