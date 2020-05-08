Суд в США обязал Telegram предоставить регулятору информацию о сделках по продаже токенов

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал в пятницу компанию Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США имеющуюся информацию о сделках по продаже цифровых токенов Gram. Постановление поступило в среду в электронную базу суда.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram, утвердил представленные ему ранее договоренности сторон. Как уточняется в постановлении, адвокаты Telegram и представители американского регулятора проведут встречу, на которой обсудят поступивший в феврале запрос властей США на раскрытие материалов, касающихся разбирательства. В постановлении уточняется, что Telegram "предоставит комиссии информацию относительно любых активов", которые были переданы покупателям токенов.

Компания также должна своевременно уведомить комиссию о возвращении ей каких-либо активов в связи с отменой сделок о продаже токенов, а также об изменениях соответствующих договоренностей. В документе констатируется, что Telegram согласна "не позже 20 мая" предоставить комиссии информацию, касающуюся ее контактов с покупателями относительно расторжения договоренностей о продаже токенов.

В постановлении Кастела отмечается, что Telegram направит представителям регулятора сведения о банковских операциях, которые ранее были ими запрошены. Свои подписи под документом поставили адвокат Telegram Александер Драйливски и представитель комиссии Хорхе Тенрейро.

В конце марта Кастел удовлетворил ходатайство регулирующего органа и на неопределенный срок запретил Telegram передавать токены тем, кто приобрел их в 2018 году по итогам первичного размещения. Суд отказался разъяснить по просьбе защиты Telegram, "относится ли постановление только к соглашениям о покупке с инвесторами в США".

Суть дела

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США.

Компания выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление таких операций в США.