{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти США вновь отказались отменить введенные в 2003 году пошлины на кремний из России

Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что отмена пошлин нанесет стране материальный ущерб

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Комиссия по международной торговле США не стала отменять антидемпинговые пошлины на поставку в страну металлического кремния из России. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что отмена существующих антидемпинговых пошлин на импорт металлического кремния из России, по всей вероятности, приведет к продолжению и повторным случаям нанесения материального ущерба в обозримом будущем", - отмечается в документе.

"По итогам отрицательного решения комиссии существующие антидемпинговые пошлины на импорт этого продукта из России останутся в силе", - подчеркивается в тексте.

26 марта 2003 года Министерство торговли США приняло решение ввести антидемпинговые пошлины на ввоз в страну металлического кремния из России. Каждые пять лет решение пересматривается Минторгом и Комиссией по международной торговле - квазисудебным органом для рассмотрения торговых споров.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Профсоюз выступил против указа Трампа о возобновлении работы 14 мясокомбинатов США
В профобъединении сочли шаг президента США опрометчивым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС