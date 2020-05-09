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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс с Пхукета в Россию запланирован на 15 мая

Количество мест на борту ограничено

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Рейс Пхукет - Новосибирск - Владивосток с россиянами на борту запланирован на 15 мая, об этом в субботу сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Пхукет - РФ".

"Вылет рейса Пхукет - Новосибирск - Владивосток запланирован на 15 мая 2020 (номер рейса и время уточняются)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на рейс смогут зарегистрироваться только граждане России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - говорится в сообщении.

На 15 мая также запланирован вывозной рейс для россиян из Гоа, передает представитель Минкомсвязи РФ в телеграм-канале "Госуслуги: Индия - РФ". "Вылет рейса № SDM 6884 Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва запланирован на 15 мая 2020 в 14:30 (местное время)", - говорится в сообщении.

Также запланирован вывозной рейс Ларнака - Москва на 10 мая, сообщил представитель Минкомсвязи в телеграм-канале "Госуслуги: Кипр - РФ". "Вылет рейса № CYP 486 Ларнака - Москва запланирован на 10 мая 2020 в 9:40 (местное время)", - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая. В него включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения людей домой.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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