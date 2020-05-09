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В Минфине рассказали, куда могут пойти средства от переработки изъятого спирта

В ведомстве считают, что сэкономленные деньги можно направить на социально-приоритетные направления, а благодаря самой переработке возможно увеличить количество дезинфицирующих средств

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Переработка конфискованного этилового спирта позволит сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции для дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина. Законопроект о направлении конфискованного спирта на переработку правительство внесло в Госдуму 7 мая.

"Предлагается предоставить правительству полномочия устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", - сказали в Минфине.

Отмечается, что законопроектом предлагается отменить требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат), и нефасованную спиртосодержащую продукцию с содержанием спирта более 25 % объема готовой продукции.

Кроме того, изменения могут затронуть и автотранспорт. "Для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС в рамках договора поставки, предлагается отменить требования иметь соответствующую лицензию на перевозки данной продукции и автомобильный транспорт, оснащенный специальными техническими средствами для передачи данных", - подчеркнули в Минфине.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ сообщил о том, что конфискованный спирт, который есть на складах Росспиртпрома, оказался не востребован среди российских регионов для производства антисептиков в условиях пандемии коронавируса. При этом, добавил Рябухин, в Росалкогольрегулировании заявили о готовности рассмотреть заявления о выдаче таких лицензий. По словам сенатора, в данный момент объемы производства медицинского спирта российскими заводами в несколько раз превышают потребность в нем. До этого сенатор заявил ТАСС, что глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин и генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров подтвердили готовность предоставить субъектам РФ до 30 млн л находящегося на складах спирта для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей.

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