Брокеры направят Мосбирже письмо с позицией по майским фьючерсам WTI

20 апреля цены майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории ушли в отрицательную зону. Из-за обвала цен Мосбиржа приняла решение о приостановке торгов на планке $8,84 за баррель, а после окончания сессии объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа), - по минус $37,63 за баррель. В результате держатели таких фьючерсов понесли большие непредвиденные потери.

В НАУФОР отметили, что не планируют рассуждать о нарушении биржей правил, однако считают, что даже в такой беспрецедентной ситуации торговая площадка, обладающая широкими полномочиями, могла действовать более эффективно.

"По инициативе нескольких организаций - членов НАУФОР, а именно "Открытие Брокер", БКС и "Финам", мы провели совет директоров для обсуждения ситуации с апрельскими фьючерсами. Мне как руководителю СРО (Саморегулируемая организация) было поручено подготовить и направить отражающее это обсуждение письмо в адрес Московской биржи", - пояснил он.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) совместно с тремя организациями, "Открытие Брокер", БКС и "Финам", направит общее письмо Московской бирже с позицией, касающейся приостановки торгов фьючерсами на нефть WTI в апреле. Об этом ТАСС сказал глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

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Как сказал ТАСС генеральный директор "Открытие Брокер" Владимир Крекотень, значительная часть убытков была связана с тем, что российская инфраструктура не смогла обеспечить возможность торговли зеркальным контрактом в то время, когда основной контракт на NYMEX продолжал торговаться.

"Важно, что не только клиенты были лишены возможности торговать, но и брокеры закрывать позиции клиентов. На мой взгляд, именно закрытие позиций в рамках управления рисками со стороны брокеров могло спасти ситуацию. Однако в сложившейся ситуации торгово-клиринговая инфраструктура была не готова обеспечить торговлю ниже нуля", - пояснил он.

Владимир Крекотень добавил, что обвинять клиента-спекулянта в том, что "его жадность привела к такой потере средств" несправедливо. "Ведь ни один из клиентов, торгующих на российской бирже, даже самый квалифицированный, не учитывает того, что никак не сможет управлять своей позицией на промежутке движения цены вниз более чем на $45 на оригинальном рынке", - отметил он.

Как сказал другой собеседник ТАСС, вопрос со стороны брокеров к торговой площадке будет заключаться преимущественно в том, почему биржа бездействовала, получив еще в начале апреля от CME (мировая биржевая группа, в которую входит NYMEX) предупреждение о расширении торгового функционала с возможностью ухода цен в отрицательную зону.

Со своей стороны Алексей Тимофеев добавил, что во всяком случае Мосбиржа могла бы расширить ценовой коридор фьючерсов на нефть WTI с $8,84, на которой были приостановлены торги, до одного цента.

"Если биржа и не была способна технологически работать в зоне отрицательных цен, в зоне положительных цен она могла работать точно. Контракты торговались в положительной ценовой зоне в США некоторое время после приостановки торгов в России. Поэтому, если бы коридор был расширен и торги продолжились, люди активно закрывали бы свои позиции по мере движения цены к нулю, часть позиций была бы закрыта брокерами, в результате убытки были бы меньше", - пояснил глава СРО.

Урегулирование конфликта

Несмотря на то, что в НАУФОР подчеркнули, что не предлагают производить пересчет результатов по апрельским контрактам, несколько собеседников ТАСС рассказали, что в отдельных замечаниях части брокеров содержится довольно четкая юридическая позиция с требованиями о возмещении убытков, основанная на нарушении Мосбиржей ее собственных правил и требований добросовестности.

В свою очередь Владимир Крекотень отметил, что "Открытие Брокер" считает справедливым участие инфраструктуры в урегулировании понесенных убытков.

"Да, формально у биржи есть право приостановить торги и их далее не возобновлять. В принципе практически любые действия биржи и клиринговой организации в отношении фьючерсного контракта будут полностью соответствовать ее документам и требованиям законодательства. Например, изменение расчетной цены, изменение последней даты контракта, приостановка торгов в любой момент, изменение требований к гарантийному обеспечения с любой кратностью - все эти действия соответствуют требованиям внутренних документов. Но мне кажется, что руководствоваться только буквой закона в такой ситуации недостаточно", - добавил глава компании.