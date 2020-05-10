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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

Всего из резервного фонда правительства регионам было выделено свыше 65,8 млрд рублей

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина РФ.

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"Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что выделенные средства могут быть направлены на оснащение как действующих, так и перепрофилируемых больниц и клиник, что создаст дополнительные условия для эффективной и своевременной помощи больным с коронавирусом.

Всего из резервного фонда правительства регионам было выделено свыше 65,8 млрд рублей. Первый транш в размере 33,4 млрд рублей поступил в марте, второй - 32,4 млрд рублей - в апреле. Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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