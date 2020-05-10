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Пандемия коронавируса нового типа
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Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

Поддержкой смогут воспользоваться более 970 тыс. организаций

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь малым и средним предприятиям из пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

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"Выделить казначейству России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс. рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе, подписанном и.о. премьер-министра Андреем Белоусовым.

Условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года, следует из распоряжения. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.

Казначейству России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству оказать малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Данные меры поддержки президент РФ озвучил на совещании с членами правительства 15 апреля. Он уточнял, что средства должны быть выделены в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц. Глава государства также обращал внимание на то, что у предприятий должна быть возможность подавать заявки на оказание данной помощи дистанционно.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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