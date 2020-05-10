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В Москве построят производственный комплекс по изготовлению светильников

Предприятие обеспечит рабочими местами 60 человек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили инвестору участок на Машкинском шоссе на севере столицы под строительство производственного комплекса по изготовлению опор освещения и светильников. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Москомстройинвеста.

"Земельный участок площадью 0,7 га предоставлен ООО "МОСИНВЕСТ" в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов для целей строительства производственного комплекса по изготовлению металлических опор освещения, а также LED-светильников для наружного освещения улиц и автодорог", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой.

Она уточнила, что суммарная поэтажная площадь объекта составит свыше 3,3 тыс. кв. м, высота - 20 м. Создание производственного комплекса позволит обеспечить рабочими местами 60 человек.

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