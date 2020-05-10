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Пассажиропоток аэропорта Кольцово в Екатеринбурге упал на 95% из-за коронавируса

На внутренних линиях аэропорта он составляет примерно 800 человек в сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Кольцово в Екатеринбурге упал на 95% по сравнению с прошлым годом из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Instagram глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

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"В целом пассажиропоток аэропорта Кольцово в связи с ситуацией по коронавирусу упал на 95% по сравнению с прошлым годом - сейчас на внутренних линиях он составляет около 800 пассажиров в сутки. К нам прилетает человек 400 ежедневно, практически нулевая активность - люди едут, когда не ехать просто невозможно. Все они проходят термометрический контроль и в аэропорте вылета, и у нас. В этом смысле авиалинии уже перестали быть сколько-нибудь серьезным источником риска", - написал он.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". В 2018 году он вошел в десятку лучших аэропортов мира с пассажиропотоком от 5 до 10 млн пассажиров в год по версии премии World Airport Awards, вручаемой агентством Skytrax. В 2019 году аэропорт стал победителем премии World Airport Awards в номинации "Лучший региональный аэропорт России и стран СНГ".

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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