Крупнейшая авиакомпания Колумбии подала заявление на банкротство из-за пандемии

БОГОТА, 10 мая. /ТАСС/. Крупнейшая и старейшая авиакомпания Колумбии Avianca подала заявление на оформление банкротства, чтобы провести реорганизацию бизнеса, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице авиаперевозчика в Twitter .

"10 мая 2020 года Avianca Holdings SA и некоторые из ее дочерних и зависимых компаний обратились с добровольной просьбой об объявлении банкротства <...> в суд <...> Южного округа Нью-Йорка, чтобы сохранить и реорганизовать бизнес компании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перевозчик будет "продолжать работать и обслуживать клиентов во время этого процесса". Кроме того, компания ведет переговоры с правительством Колумбии и других стран относительно выделения финансовой помощи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно прогнозам МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.