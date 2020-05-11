Коллекторы считают, что 40% сотрудников компаний могут просрочить платежи по кредитам

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность на фоне распространения пандемии коронавируса. Среди них наиболее уязвимыми являются работники сферы продаж, гостиничной и ресторанной сферы и туризма, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Порядка 40% клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) заняты в наиболее пострадавших [от распространения COVID-19] сферах", - говорится в материале.

В частности, порядка 15% от рискующих допустить просрочку сотрудников, заняты в сфере продаж, например, среди них продавцы - консультанты, работающие в непродовольственном ретейле. Сотрудники, занятые в гостиничном и ресторанном бизнесах, также оказались уязвимы - уборщицы, официанты, повара, администраторы. Их доля также составляет около 15% от всех должников.

Кроме того, негативное влияние ощутили на себе риелторы, в силу того, что часть сделок оказалась замороженной; они представляют не более 3% от всех должников. Пострадала также сфера туризма - сотрудники туроператоров, экскурсоводы, водители составляют около 4%. Также в зоне риска находятся представители сферы услуг - парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры, а также образования - педагоги. "Однако у последних двух категорий была зафиксирована не потеря дохода, а его снижение на 20-50%, так как их специализация позволяет организовать обучение онлайн. На них приходится около 5%", - говорится в исследовании.

Более того, влияние режима самоизоляции ощутили на себе офисные сотрудники многих сфер занятости, попавшие под сокращение, фрилансеры, у которых снизилось количество заказов, и рабочие (строители). Они составляют порядка 20-25% от всех сотрудников российских компаний.

В апреле доход сотрудников, занятых в пострадавших отраслях экономики, снизился на 10-50% в зависимости от профессии и сегмента занятости, в перспективе при негативном прогнозе 15-20% клиентов финансовых организаций могут оказаться без работы, считают эксперты.

"Благодаря мерам поддержки таких заемщиков со стороны государства при условии исполнения закона о кредитных каникулах финансовыми организациями мы надеемся, что не увидим резкого роста дефолтов в ближайшие 6 месяцев, - отмечается в материале. - Мы ожидаем, что по итогам года их [дефолтов] количество не превысит 5,5-5,7 млн человек".