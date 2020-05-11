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Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам онлайн в условиях пандемии

В ведомстве посоветовали быть особенно осторожными в случае, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасному совершению покупок в интернете в связи с возросшим спросом на торговлю онлайн в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

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"По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости - закрыты", - говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали гражданам быть особенно осторожными в случае, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом в связи с тем, что содержание посылки можно будет увидеть на почте только после оплаты. При возврате товара расходы на его пересылку обратно должен оплатить сам покупатель.

Перед приобретением товара в интернет-магазине, рекомендовали в Роспотребнадзоре, следует проверить на сайте наличие информации о реквизитах продавца, а также не переводить денежные средства на банковскую карту физического лица.

Также специалисты ведомства напомнили, что "покупатель, совершая покупки через интернет, вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней". Претензия владельцу сайта агрегатора информации о товарах может быть предъявлена в случае предоставления недостоверных или неполных данных о продукте, а также, если покупка не была передана в срок.

Теги
Россия
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