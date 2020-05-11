В Шанхае возобновил работу "Диснейленд"

ШАНХАЙ, 11 мая. /ТАСС/. После более чем трех месяцев вынужденного прекращения работы из-за пандемии нового коронавируса парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае в понедельник вновь открыл свои двери для посетителей. Все билеты на 11 мая полностью распроданы, говорится в заявлении администрации парка.

Несмотря на открытие парка, работать он будет все же в ограниченном режиме. Речь идет в первую очередь об ограничении потока посетителей посредством лимитированной продажи билетов. Для прохода на территорию парка, указали в его администрации, также необходимо будет пройти предварительную процедуру регистрации через официальное приложение или на сайте "Диснейленда".

Все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию не менее 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски. На входе в обязательном порядке проверяется наличие так называемого кода здоровья и измеряется температура тела.

Этот "Диснейленд" стал первым в мире, возобновившим работу после закрытия из-за вспышки коронавируса нового типа. В марте в шанхайском "Диснейленде" были открыты некоторые сопутствующие объекты, однако сам парк оставался закрытым.

Шанхайский "Диснейленд" - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. В итоге удалось создать комплексное творение, выгодно отличающееся от аналогичных парков как в КНР, так и за ее пределами. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого "Диснейленда" на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.