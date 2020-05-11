{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Шанхае возобновил работу "Диснейленд"

Все билеты на 11 мая уже распроданы

ШАНХАЙ, 11 мая. /ТАСС/. После более чем трех месяцев вынужденного прекращения работы из-за пандемии нового коронавируса парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае в понедельник вновь открыл свои двери для посетителей. Все билеты на 11 мая полностью распроданы, говорится в заявлении администрации парка.

На эту тему
Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

Несмотря на открытие парка, работать он будет все же в ограниченном режиме. Речь идет в первую очередь об ограничении потока посетителей посредством лимитированной продажи билетов. Для прохода на территорию парка, указали в его администрации, также необходимо будет пройти предварительную процедуру регистрации через официальное приложение или на сайте "Диснейленда".

Все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию не менее 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски. На входе в обязательном порядке проверяется наличие так называемого кода здоровья и измеряется температура тела.

Этот "Диснейленд" стал первым в мире, возобновившим работу после закрытия из-за вспышки коронавируса нового типа. В марте в шанхайском "Диснейленде" были открыты некоторые сопутствующие объекты, однако сам парк оставался закрытым.

Шанхайский "Диснейленд" - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. В итоге удалось создать комплексное творение, выгодно отличающееся от аналогичных парков как в КНР, так и за ее пределами. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого "Диснейленда" на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок
Участники рынка увидели признаки смягчения противоречий между Пекином и Вашингтоном
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС