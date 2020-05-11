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Новая торговая неделя на бирже Гонконга началась с роста котировок

Участники рынка увидели признаки смягчения противоречий между Пекином и Вашингтоном

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 мая. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок на фоне заявления Народного банка Китая о мерах поддержки экономики, а также признаков смягчения противоречий между США и КНР. Индекс Hang Seng укрепился на 240 пунктов (0,99%) и достиг значения 24 470, после чего ускорил подъем до 2%, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика передалась всем "голубым фишкам", входящим в структуру индекса. Наибольшим спросом пользуются активы, связанные с высокотехнологичным экспортом, страхованием, продуктами питания и автопромом. На 5,62% подорожали акции разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology - до 122,2 гонконгского доллара за бумагу.

Инвесторы приветствовали распространенное в воскресенье заявление Народного банка Китая об усилении мер контрциклического регулирования в целях поддержки реального сектора экономики для минимизации последствий пандемии заболевания, вызванного коронавирусом.

Кроме того, участники рынка увидели признаки смягчения противоречий между Пекином и Вашингтоном в свете состоявшегося в пятницу телефонного разговора между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Стороны договорились работать над созданием благоприятных условий для осуществления достигнутой в январе этого года первой фазы торговой сделки.

В положительной зоне также открылись утренние торги на фондовых площадках материкового Китая и Тайваня.

Теги
СШАКитайТорговая войнаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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