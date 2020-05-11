Маркетплейсы заметили кратный рост спроса у россиян на спортивные товары на фоне пандемии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Крупнейшие площадки онлайн-торговли фиксируют в марте - апреле кратный рост спроса у россиян на спортивные товары, в том числе покупаемые за рубежом. В некоторых категориях рост составляет в 20-30 раз, рассказали ТАСС в компаниях.

По данным eBay, отмечает генеральный директор на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, в период с 1 марта по 15 апреля этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года покупки товаров из-за рубежа в категориях, связанных с активным образом жизни, показали наибольший рост. "Так, спрос на спортивные футболки и топы для велоспорта выросли почти в 30 раз, на спортивные держатели для телефона - в шесть раз, а на гантели - в четыре раза", - перечислил он.

Динамика продаж спортивных товаров в целом в апреле год к году на площадке Wildberries составила 378% в штуках, отмечают в пресс-службе компании. Товарами, спрос на которые растет наиболее динамично, стали турники (рост почти в 23 раза), тренировочные спортивные коврики (в 18 раз), эспандеры (в 11 раз), спортивные блоки для занятий йогой (в восемь раз), скакалки (в семь раз), фитболы (почти в четыре раза) и тренажеры (почти в 1,5 раза).

Кроме того, в Wildberries заметили возросший спрос на силовые тренировки: в 15 раз выросли продажи грифов для штанг и гантелей, в восемь раз - утяжелителей для упражнений с весом собственного тела, в 5,5 раза - дисков для штанг и гантелей, а также боксерских груш.

В "AliExpress Россия" в свою очередь отмечают рост спроса в категории спортивных товаров в апреле по сравнению с февралем в денежном выражении в 2,4 раза. Среди наиболее популярных товаров - рюкзаки, женские леггинсы, игольчатые массажеры, обручи для занятия спортом. На маркетплейсе "Беру" в апреле самыми популярными спортивными товарами стали эспандеры, кистевые тренажеры, свободные веса (в основном гантели). Также часто заказывали спортивное питание, кардиотренажеры, фитнес-коврики и скакалки, добавили в компании.

Рост интереса россиян к занятиям спортом на дому подтверждают и в картографическом сервисе 2ГИС, основываясь на данных исследования активности пользователей в более чем 300 городах. По словам руководителя отдела анализа данных 2ГИС Алины Мак, с начала апреля и по конец первых майских праздников в среднем за день количество поисков спортивных товаров (инвентаря и оборудования, а также спортивного питания и одежды) в России выросло почти в два раза.