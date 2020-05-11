Продажи "АвтоВАЗа" в России в апреле упали в 3 раза

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в апреле 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке до 10 тыс. 55 автомобилей, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, когда "АвтоВАЗ продал 32,3 тыс. машин, следует из сообщения компании.

"Lada подвела итоги первого месяца в режиме самоизоляции, в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, включая продажи Niva в размере 659 штук. Топ-3 наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3 058 автомобилей. На втором месте по популярности - семейство Vesta. В апреле было продано 2 913 автомобилей Lada Vesta. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus - 1 286 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей.

"В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности. Учитывая длительный период ограничений, в апреле мы также успешно запустили онлайн-систему покупки наших автомобилей. Эти два фактора <...> позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж", - приводятся в сообщении слова Оливье Морне, исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ".

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.