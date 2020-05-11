Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

КИШИНЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн. Об этом заявил президент этой страны Игорь Додон в ходе брифинга в понедельник после совещания с премьер-министром республики Ионом Кику.

"Мы не согласны с вердиктом КС, как и большая часть населения страны. <…> Но решение вынесено и должно быть исполнено. <…> Мы договорились, что в ближайшие дни правительство Молдавии обратится к РФ, чтобы начать переговоры по новому кредитному соглашению", - проинформировал президент.

КС по требованию представителей ряда оппозиционных партий объявил 7 мая не соответствующим основному закону соглашение, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ, о предоставлении кредита на €200 млн. Также суд признал незаконными постановление правительства о начале переговоров с Россией и закон парламента о ратификации кредитного договора.

Авторы обращения заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые якобы представляют риски для безопасности Молдавии. Они считают, что недобросовестные бизнесмены якобы смогут брать кредиты в РФ под госгарантии Молдавии. Президент считает, что за блокированием кредитного соглашения стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис.