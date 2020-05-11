{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту

Ранее Конституционный суд республики заблокировал подписанный договор о кредите на сумму €200 млн

КИШИНЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн. Об этом заявил президент этой страны Игорь Додон в ходе брифинга в понедельник после совещания с премьер-министром республики Ионом Кику.

"Мы не согласны с вердиктом КС, как и большая часть населения страны. <…> Но решение вынесено и должно быть исполнено. <…> Мы договорились, что в ближайшие дни правительство Молдавии обратится к РФ, чтобы начать переговоры по новому кредитному соглашению", - проинформировал президент.

КС по требованию представителей ряда оппозиционных партий объявил 7 мая не соответствующим основному закону соглашение, подписанное 17 апреля между правительствами Молдавии и РФ, о предоставлении кредита на €200 млн. Также суд признал незаконными постановление правительства о начале переговоров с Россией и закон парламента о ратификации кредитного договора.

Авторы обращения заявили в суде, что в нем содержится ряд "сомнительных положений", которые якобы представляют риски для безопасности Молдавии. Они считают, что недобросовестные бизнесмены якобы смогут брать кредиты в РФ под госгарантии Молдавии. Президент считает, что за блокированием кредитного соглашения стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис.

Теги
РоссияМолдавия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин поручил до 15 мая разработать меры поддержки социальных НКО в условиях пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС