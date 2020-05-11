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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: инвесторы после пандемии обратят внимание на новые технологии и онлайн-торговлю

Они отмечают, что пандемия привела к переменам в привычках людей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Венчурные инвесторы после окончания пандемии коронавирусной инфекции станут чаще вкладываться в компании, которые занимаются организацией дистанционных бизнес-процессов, финансовыми и медицинскими технологиями, а также онлайн-торговлей.

Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты из инвестиционной среды и бизнес-объединений.

Спрос и отложенное влияние пандемии

По данным Банка России, экономическая активность в стране в результате распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничительных мер остается на пониженном уровне. Регулятор также фиксирует падение спроса и прогнозирует, что он продолжит сокращаться и дальше. Это привело к тому, что многие венчурные фонды и инвесторы стали пересматривать свои прогнозы и стратегии.

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Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов в комментарии ТАСС отметил, что пандемия коронавируса привела к переменам в привычках людей - был сделан резкий переход к онлайн-покупкам и удаленному режиму работы. Он считает, что многие россияне продолжат совершать покупки в интернете и после прохождения активной фазы пандемии, что вызовет активное развитие технологий доставки.

"На фоне низкой покупательной способности будут востребованы технологии, которые позволят удовлетворить потребности с наименьшими затратами: получить лучшее предложение на рынке или, например, более выгодные условия для покупки в рассрочку", - поясняет он.

Инвесторы, в свою очередь, сейчас вынуждены пересматривать свои прогнозы и планы, фокусируясь на перспективных предприятиях различных секторов экономики. "Будут максимально востребованы сервисы и технологии, которые позволят минимизировать ущерб от изоляции для экономик и людей", - сказал Федотов, обратив внимание на такие направления инвестирования, как финансовые технологии, дистанционное образование, кибербезопасность, телемедицину, биотехнологии, а также цифровизацию бизнес-процессов и коммуникаций.

Директор дочерних фондов РВК подчеркивает, что влияние пандемии коронавируса на инвестирование пока не ощущается в полной мере - подготовленные раунды инвестиций проводятся по плану. Подготовка текущих вложений началась 3-6 месяцев назад, а изменившиеся интересы инвесторов станут заметны не раньше второго полугодия 2020 года.

В целом, отмечает Федотов, влияние пандемии на венчурную отрасль и инновационные проекты малого и среднего бизнеса сохранится надолго: станет "строже" оценка проектов со стороны инвесторов, сократится объем и количество сделок на зрелых стадиях, раунды будут проходить дольше, а технологичные компании будут вынуждены соглашаться на более привлекательные для инвесторов условия сделок. Самим инвесторам, считает он, важно ускорить анализ и сократить время на принятие инвестиционного решения и структурирование сделки.

Разнонаправленный прогноз

Согласен с мнением о смене привычек потребителей и управляющий директор Skolkovo Ventures Павел Морозов. Он также считает, что люди станут чаще учиться, работать, совершать покупки дистанционно, а сам рынок восстановится достаточно быстро.

"Мы ожидаем сравнительно быстрого восстановления рынка. Очевидно, что сейчас ряд игроков проявляют повышенную осторожность к входу в "длинные" технологические инвестиции, придерживают новые сделки, и после изменения ситуации мы ожидаем увидеть эффект отложенного спроса", - сказал он ТАСС.

Морозов отметил, что влияние пандемии на рынок инвестиций "существенное и при этом разнонаправленное". По его словам, одни компании уже столкнулись с существенным падением спроса и ищут финансирование, а другие пока только корректируют планы роста. После завершения пандемии будут активно развиваться технологии удаленной и автономной работы, а также электронная коммерция, прогнозирует он.

Тенденция к сокращению расходов и уход на "удаленку"

Пандемия стала причиной вынужденной перестройки в режиме работы многих компаний - произошел переход на удаленный формат работы, часть документооборота пришлось переводить в цифровой формат, а общение с сотрудниками вести с помощью систем видеосвязи. Кроме того, людям пришлось перейти на онлайн-покупки из-за закрытия непродовольственных магазинов.

Как считает первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов, многие из тех технологий, которые были опробованы в ходе пандемии, от новых схем работы в здравоохранении до удаленного формата в бизнесе, получат толчок к развитию. Также возрастет роль отраслей, которые помогают бизнесу трансформироваться, в том числе консультирование и кризис-менеджмент.

"У руководителей [предприятий] появилась возможность оценить избыточность как штата, так и неких задействованных ресурсов в виде площадей, техники. Когда ситуация вернется в прежнее русло, получит большой толчок цифровизация документооборота и прочего, удаленная работа с проектами", - сказал он ТАСС, добавив, что предприятия будут избавляться от избыточных ресурсов, сокращать площади и активнее переходить к аутсорсингу.

Перспективы онлайн-торговли

Глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров, в свою очередь, выделил возросшую роль интернет-торговли. По его словам, инвесторы сейчас очень заинтересованы в средних интернет-магазинах, логистических компаниях и ИТ-сфере. Он прогнозирует, что "именно из-за кризиса" объем онлайн-торговли вырастет с 1-1,5 трлн рублей до 3,5-4 трлн рублей в год.

"Инвесторы сейчас полностью разочаровались в офлайн-торговле, и я прогнозирую потерю интереса инвестиций в недвижимость, в любые проекты", - сказал он в комментарии ТАСС.

Аналогичный прогноз дает и представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности Торгово-промышленной палаты России Игорь Скляр. "По рынку непродовольственного ретейла ожидается переформатирование в онлайн-торговлю. Безусловно, ожидается снижение цен. Ведь ретейлерам теперь нет нужды в больших торговых залах, количестве сотрудников-консультантов", - сказал он ТАСС.

Также сократится спрос на торговые и офисные площади, считает Скляр. По его словам, если бы отменили обязательную регистрацию юридического адреса для компаний, многие предприятия отказались бы от аренды и ранее.

Действия правительства по восстановлению экономики

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики. Как подчеркивал президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения в российской экономике с учетом новой реальности.

Проект плана включает в себя "меры поддержки экономики (выход из кризиса), включая следующие направления: стимулирование спроса (10-12 месяцев); снятие административных, в том числе регуляторных, барьеров, упрощение государственного регулирования, в том числе предложения Банка России (10-12 месяцев)". Также в проект плана включена поддержка и развитие пострадавших отраслей экономики, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, а также программа поддержки занятости населения.

В ходе пандемии правительство уже ввело два пакета мер поддержки населения и предпринимателей. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на шестимесячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Этот механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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