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Bloomberg: Saudi Aramco начала переговоры о реструктуризации платежа за долю в Sabic

Нефтяная компания из-за ухудшения ценовой конъюнктуры инициировала переговоры о снижении первоначального платежа из общей суммы в $69,1 млрд

ТАСС, 11 мая. Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефтегазовая Saudi Aramco начала переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии PIF о снижении первоначального платежа за 70% в нефтехимическом гиганте Sabic на фоне падения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Saudi Aramco объявила о сделке по приобретению 70% в Sabiс за $69,1 млрд в марте прошлого года. Основным акционером нефтехимической компании являлся PIF. Сделку планировалось закрыть в первой половине 2020 года.

Однако, по словам источников Bloomberg, нефтяная компания из-за ухудшения ценовой конъюнктуры инициировала переговоры о снижении первоначального платежа из общей суммы в $69,1 млрд. Оценивается также и возможность снизить объявленную цену за пакет.

В октябре, пишет агентство, Saudi Aramco и PIF уже реструктуризировали платеж. В итоге первоначальный платеж был снижен с 50% до 30%, а оставшуюся часть планировалось погасить до сентября 2025 года.

Саудовская Sabic работает в 50 странах мира, в 2018 году объем выпущенной продукции достиг 75 млн тонн, чистая прибыль - $5,7 млрд, а выручка - $45 млрд. Активы компании оценивались в $85 млрд.

Сделка является частью стратегии Aramco по увеличению нефтепереработки с 5 до 8-10 млн б/с к 2030 году, из которых 2-3 млн будут приходиться на нефтехимическую продукцию.

Теги
Саудовская Аравия
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