Путин поручил до 15 мая разработать меры поддержки социальных НКО в условиях пандемии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с волонтерами.

"Правительству с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов президента Российской Федерации, субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках региональных и муниципальных программ, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг", - говорится в документе.

Путин также поручил кабмину до 25 мая решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с COVID-19.