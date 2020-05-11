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Первый коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов создали в России

В Ростехе отметили, что он имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов. Об этом в понедельник сообщили в Ростехе.

"Прибор создан для использования в составе крупнокалиберных станковых пулеметов, имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы", - отметили в Ростехе.

Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку (Red Dot), которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра. "Прицел обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему он удобен для применения в стрельбе по перемещающимся целям. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 м", - отметили в корпорации.

"Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь - пулемета "Корд" калибра 12,7 мм, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1000 м, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела точность стрельбы увеличивается в несколько раз", - сообщили в "Росэлектронике".

Коллиматорные прицелы для крупнокалиберных пулеметов отличаются повышенными требованиями к ударопрочности и надежности в связи с большой отдачей 12,7 мм патронов.

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