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Ухтинский НПЗ с 12 мая остановит производство из-за планового капитального ремонта

Отгрузку топлива потребителям продолжат за счет сделанных резервов

СЫКТЫВКАР, 11 мая. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в городе Ухте (Республика Коми) "Лукойл-Ухтапереработка" с 12 мая остановит производство в связи с плановым капитальным ремонтом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Пресс-служба сообщает о готовности с 12 мая Ухтинского нефтеперерабатывающего завода к плановому капитальному ремонту. Определен комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования, безопасности производства и экологии", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, отгрузка топлива розничным сетям и для обеспечения регионального спроса будет продолжена за счет созданных на предприятии коммерческих запасов. Их объемов достаточно, уточнили ТАСС на предприятии.

Межремонтный пробег составляет на заводе четыре года, предыдущий капремонт проводился в 2016 году и продлился 1,5 месяца.

ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1933 году. Является стопроцентной дочерней структурой компании "Лукойл". Выпускает более 2 млн тонн товарной продукции - автомобильный бензин и дизельное топливо, в том числе для Арктики, которое поставляется в Коми, Архангельскую, Мурманскую области, Ненецкий автономный округ - всего в 30 регионов России.

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