Киргизия предложила РФ снизить цены на газ и разрешить использование средств общего фонда

БИШКЕК, 11 мая. /ТАСС/. Киргизия предлагает России рассмотреть возможность снижения цен на поставляемый в республику природный газ, а также просит разрешения на использование свободных средств Российско-киргизского фонда развития (РКФР). С таким предложением выступил вице-премьер республики Эркин Асрандиев во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора с зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

"Для нас этот вопрос является очень чувствительным. Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому кыргызская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ. Конечно, этот вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ", - цитирует Асрандиева пресс-служба.

По его словам, киргизская сторона также рассчитывает на использование свободных средств РКФР, капитализация которого составляет около $500 млн, для восстановления пострадавшей от кризиса экономики республики. "Также предлагается рассмотреть возможность использования свободных средств РКФР при финансировании бизнеса в рамках утвержденного второго пакета антикризисных мер", - сказал вице-премьер Киргизии.

Как отметил Асрандиев, складывающаяся в республике ситуация "требует активизации сотрудничества между странами-партнерами". "Российская Федерация является одним из главных наших партнеров", - указал он.

"Коронавирус внес свои коррективы в жизнь людей и наши планы. Вместе с тем очевидно, что нам необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество. Хочу отметить, что с российской стороной все предложения по двустороннему взаимодействию находят поддержку. По всем договоренностям продолжается работа", - подчеркнул Асрандиев.

РКФР был создан для поддержки киргизских предпринимателей в адаптации к условиям Евразийского экономического союза путем их льготного и долгосрочного кредитования.