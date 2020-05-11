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В Крыму изучат возможность выпуска рециркуляторов

Этот вопрос власти региона решат накануне поэтапного снятия ограничений

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым изучат возможность выпуска в регионе средств дезинфекции, в том числе ультрафиолетовых ламп и рециркуляторов накануне планируемого расширения перечня работающих предприятий, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

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"Надо переговорить сегодня с нашими промышленниками в части производства дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых ламп, рециркуляторов и что еще можно выпускать. Если требования Роспотребнадзора будут жесткими, а период [повышенной готовности] будет длинным. Эти требования должны быть выполнимыми. Толку от того, что мы напишем регламент, который невозможно выполнить и нечего купить", - сказал он на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек: дома - 908 человека, в стационарах -179, изолированы в обсерваторы - 655. Выздоровевших - 64, умерли - 2.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, введен режим самоизоляции. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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