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Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении предельного размера бюджетных кредитов регионам

В документе отмечается, что при необходимости должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство России должно к 20 мая рассмотреть вопрос об увеличении в текущем году предельного размера бюджетных кредитов регионам. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"<...> Представить предложения об увеличении в 2020 году предельного размера бюджетного кредита, предоставляемого субъекту РФ на пополнение остатков средств <...>, предусмотрев срок возврата такого кредита в декабре 2020 года", - говорится в поручении. В документе отмечается, что при необходимости должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство.

Срок исполнения этого поручения, адресованного правительству России, установлен до 20 мая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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