Путин поручил руководителям субъектов РФ разработать налоговые меры поддержки НКО

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил руководителям субъектов РФ разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, главам муниципальных образований (главам местных администраций муниципальных образований) разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, указанных в пункте 1 настоящего перечня поручений", - говорится в тексте.

Кроме того, президент поручил реализовать меры дополнительной поддержки государственных и негосударственных стационарных организаций социального обслуживания и их сотрудников, а также предусмотреть отсрочку оплаты аренды недвижимого имущества, находящегося соответственно в собственности субъектов РФ и муниципальной собственности. В соответствии с поручениями, руководителям субъектов РФ также необходимо обеспечить своевременную оплату социальных услуг НКО и сохранение объема закупок таких услуг, в первую очередь по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям-инвалидам.

"Обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прямую социальную поддержку гражданам либо осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания граждан, возможность продолжить свою деятельность с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением такой инфекции", - говорится в тексте.

Ответственными за исполнение поручений являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. Доклад необходимо представить до 1 июня 2020 года, далее - ежемесячно.