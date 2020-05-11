{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Polymetal продает месторождение Северная Калуга почти за $27 млн

Соответствующее соглашение заключено с компанией North Kaluga Mining Limited

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Компания Polymetal в рамках плана по реализации нецелевых активах договорилась о продаже полиметаллического месторождения Северная Калуга в Свердловской области за $13,5 млн в форме денежной оплаты и погашения долга, а также роялти. Суммарное вознаграждение за сделку составит порядка $27 млн, сообщила компания в понедельник.

Соответствующее соглашение заключено с компанией North Kaluga Mining Limited.

"Мы продолжаем продвигаться по плану реализации нецелевых активов. Сделка с Северной Калугой обеспечивает нам как денежное вознаграждение, так и возможность заработать на росте цен на металлы", - отметил главный исполнительный директор компании Виталий Несис, которого цитирует пресс-служба.

"Вознаграждение за сделку включает фиксированный авансовый платеж в размере $10,7 млн в денежной форме, 5% роялти на выручку от продажи готовой продукции за вычетом транспортных расходов и расходов на переработку (NSR) и 50% роялти на дополнительную выручку <...> Справедливая стоимость всех роялти на дату соглашения оценивается в $13,5 млн. И по NSR, и по роялти на дополнительную выручку договором установлена максимальная суммарная возможная величина в размере $300 млн", - поясняет компания. Также указано, что покупатель актива выплатит весь долг компании-собственника лицензии на месторождение перед Polymetal на дату закрытия сделки, что на дату подписания соглашения составило $2,8 млн.

Северная Калуга - месторождение полиметаллических руд, расположенное в Свердловской области. Минеральные ресурсы месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении большая часть ресурсов приходится на медь и золото.

Рудные запасы месторождения в соответствии с кодексом JORC на составили 212 тыс. унций золотого эквивалента с содержанием 12,9 г/т.

О компании

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. Крупнейшие акционеры Polymetal - группа ИСТ Александра Несиса (27%), PPF Group Петра Келлнера (6,5%) и банк "Открытие" (7%).

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков с 11 мая
Такая мера будет принята, если Анкара не снимет ограничения для перевозчиков из РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС