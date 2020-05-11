Polymetal продает месторождение Северная Калуга почти за $27 млн

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Компания Polymetal в рамках плана по реализации нецелевых активах договорилась о продаже полиметаллического месторождения Северная Калуга в Свердловской области за $13,5 млн в форме денежной оплаты и погашения долга, а также роялти. Суммарное вознаграждение за сделку составит порядка $27 млн, сообщила компания в понедельник.

Соответствующее соглашение заключено с компанией North Kaluga Mining Limited.

"Мы продолжаем продвигаться по плану реализации нецелевых активов. Сделка с Северной Калугой обеспечивает нам как денежное вознаграждение, так и возможность заработать на росте цен на металлы", - отметил главный исполнительный директор компании Виталий Несис, которого цитирует пресс-служба.

"Вознаграждение за сделку включает фиксированный авансовый платеж в размере $10,7 млн в денежной форме, 5% роялти на выручку от продажи готовой продукции за вычетом транспортных расходов и расходов на переработку (NSR) и 50% роялти на дополнительную выручку <...> Справедливая стоимость всех роялти на дату соглашения оценивается в $13,5 млн. И по NSR, и по роялти на дополнительную выручку договором установлена максимальная суммарная возможная величина в размере $300 млн", - поясняет компания. Также указано, что покупатель актива выплатит весь долг компании-собственника лицензии на месторождение перед Polymetal на дату закрытия сделки, что на дату подписания соглашения составило $2,8 млн.

Северная Калуга - месторождение полиметаллических руд, расположенное в Свердловской области. Минеральные ресурсы месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении большая часть ресурсов приходится на медь и золото.

Рудные запасы месторождения в соответствии с кодексом JORC на составили 212 тыс. унций золотого эквивалента с содержанием 12,9 г/т.

О компании

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. Крупнейшие акционеры Polymetal - группа ИСТ Александра Несиса (27%), PPF Group Петра Келлнера (6,5%) и банк "Открытие" (7%).