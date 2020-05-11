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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье компенсируют до 30 млн рублей производителям масок при покупке оборудования

При этом получившие субсидию предприятия будут продавать свою продукцию только на территории области и с наценкой не более 10%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Московской области компенсируют предприятиям, купившим дополнительное оборудование для производства защитных масок, 80% от стоимости оборудования. Производители смогут получить финансовую поддержку в размере до 30 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

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"Мы компенсируем таким предприятиям 80% от стоимости оборудования. Каждый производитель сможет получить до 30 млн рублей. Увеличение объемов производства масок позволит обеспечить жителей региона индивидуальными средствами защиты, приобрести их в шаговой доступности от дома", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

В пресс-службе отметили, что прием заявок ведется до 21 мая. Производители, которые получат данную субсидию, будут реализовывать свою продукцию только на территории региона и с наценкой не более 10%.

С 12 мая в Московской области вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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