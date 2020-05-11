Участники Московского инновационного кластера получили от города более 60 млн рублей

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Восемь участников Московского инновационного кластера получили из городского бюджета субсидии на инжиниринг общей суммой более 60 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Фурсина.

"Вынесены положительные решения по заявкам от восьми компаний. Общая сумма компенсаций затрат на инжиниринг для них составит более 60 млн рублей", - приводит его слова пресс-служба департамента.

Он рассказал, что среди получателей - компания "Пожарная Автоматика", занимающаяся разработкой экологичных модулей для тушения пожаров, а также компания "Интрон-ВТД", занимающаяся системами контроля за состоянием трубопроводов в нефтегазовой отрасли, и разработчики "других инновационных решений".

В рамках субсидии предприятия могут компенсировать затраты как на создание нового, так и на модернизацию существующего продукта. Кроме того, можно компенсировать затраты на модернизацию или расширение производства в связи с введением в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг. Получить субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус участников Московского инновационного кластера. Для этого они должны быть зарегистрированы в качестве предпринимателя не менее года. Как уточнили в пресс-службе департамента, сейчас при оценке заявок предпочтение отдается субъектам малого и среднего предпринимательства.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. Так, до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

Правительство Москвы 15 апреля утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. По нему, расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу - кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на оплату процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для покрытия текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.