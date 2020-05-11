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Пандемия коронавируса нового типа
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Чернышенко: турсезон состоится летом, если будут соблюдаться ограничения из-за вируса

Вице-премьер РФ уточнил, что при появлении тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы смогут принимать решения о снятии ограничений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.

"И тогда наши граждане смогут поехать [на отдых]. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, когда может начаться летний туристический сезон в РФ.

В частности, необходимо носить маски и перчатки, особенно в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции в том объеме, который определен региональными властями, напомнил вице-премьер.

Говоря об экономических последствиях пандемии для туризма, Чернышенко отметил, что туризм оказался наиболее пострадавшей отраслью как в России, так и за рубежом. Однако даже в такой непростой ситуации можно найти положительные моменты, уверен он. "Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", - отметил Чернышенко.

По его словам, у многих российских туристов выработался стереотип, что на майские праздники или летом лучше по возможности отдохнуть за границей. "Но сейчас инфраструктура действительно уже и подросла. И плюс сейчас вот эти ограничения, действительно, приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране", - считает вице-премьер. Правительство РФ внесло туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, оказывает комплексную поддержку отрасли и работает над новыми мерами, напомнил Чернышенко.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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