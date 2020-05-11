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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане предпринимателям одобрили льготные кредиты на 8 млрд рублей

Также в регионе выдали беспроцентные кредиты на выплату зарплат на сумму более 800 млн рублей

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Льготные кредиты на 8 млрд рублей для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, одобрили в Татарстане. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

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"По программам реструктуризации кредитов одобрено более 1200 заявок на сумму более 22,5 млрд рублей. По мерам льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства одобрена 131 заявка на сумму 8 млрд рублей", - сказал он.

По программе беспроцентных кредитов на выплату зарплат в регионе выдано более 800 млн рублей для порядка 400 организаций. Крупный бизнес также получил доступ к данной мере поддержки - в банк поступило заявок уже на более чем 700 млн рублей.

"Сегодня в нашей республике большинство предприятий и организаций уже вернулись к работе. При этом обязательным условием является строгое обеспечение всех эпидемиологических норм и требований. Предприятиям и бизнесу необходимо активизировать свою деятельность в сложившихся экономических условиях", - добавил Шагиахметов.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлен 1761 случай заражения, 475 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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