Белоруссия планирует начать загрузку ядерного топлива в I блок БелАЭС в июле

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС), означающий начало загрузки ядерного топлива, планируется начать в июле 2020 года. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"По графику предусматривается, что такая готовность будет обеспечена в июле месяце", - сказал он.

Михадюк также отметил, что к этапу физического пуска первого энергоблока Белоруссия будет переходить только в случае полной готовности к этому процессу, которая обеспечит безопасность всех работ. "Безопасность для нас главный приоритет, и пока мы не убедимся, что мы готовы технологически, готов персонал, <…> мы на этот этап не пойдем", - сказал он.

Росатом в начале мая доставил на площадку строительства станции ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС. Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ").

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик этого проекта - инжиниринговый дивизион Росатома.