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Пандемия коронавируса нового типа

ТПП просит Минздрав о бесплатном тестировании на коронавирус работников сферы торговли

Как отметили в организации, организации этой сферы несут значительные убытки, при этом стараются не сокращать штат своих сотрудников

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит Минздрав обеспечить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию работников сферы непродовольственной торговли. Об этом говорится в письме председателя комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексея Федорова в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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"Просим вас обеспечить возможность бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей сферы непродовольственной торговли", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

По словам Федорова, в период распространения коронавирусной инфекции организации сферы торговли несут значительные убытки, при этом всеми силами стараются не сокращать штат своих работников. Продолжают функционировать и компании, осуществляющие дистанционную продажу непродовольственных товаров. Например, в сфере онлайн-торговли в Москве сейчас задействовано более 100 тыс. человек, в это число входят курьеры, складские рабочие, сотрудники кол-центров и пунктов выдачи заказов, уточнил он.

"Вся отрасль всецело поддерживает установленные меры и выступает за безопасность граждан и потребителей, предпринимает все возможные меры предосторожности <…> С учетом того, что на рынке непродовольственной онлайн-торговли значительную долю занимают индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, дополнительные расходы по проведению тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию приведут к гарантированному закрытию большей части этих бизнесов. По предварительным оценкам, дополнительные затраты бизнеса составят около 250 млн рублей", - указывается в письме.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запущены специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

В конце апреля Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и росту экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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