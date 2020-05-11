СМИ: гонконгский холдинг перепродал участок земли с потерей $331 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 мая. /ТАСС/. Гонконгский холдинг Goldin Financial в условиях экономических сложностей из-за пандемии коронавируса согласился перепродать участок земли, потеряв при этом $331 млн. Как сообщила в понедельник газета South China Morning Post, это беспрецедентные убытки для подобных сделок на местном рынке недвижимости.

Компания, контролируемая одним из богатейших местных магнатов Пань Сутуном, приобрела в ноябре 2018 году площадку под коммерческую застройку на места старого аэропорта Кай Так за $1,15 млрд. Однако в условиях неопределенностей и нехватки средств из-за пандемии совет директоров холдинга решил не вкладываться в застройку, а в итоге продать участок. При этом сумма сделки составила $910 млн. Принимая во внимание уже сделанные затраты и предварительные инвестиции, потери девелопера достигли $331 млн, уточняет газета.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Высокие цены на жилье, офисные и торговые помещения риэлторы здесь объясняют нехваткой свободной земли и предложений на рынке при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.

Однако положение девелоперов начало ухудшаться с лета прошлого года, когда город охватили массовые антиправительственные протесты. Пандемия коронавируса нанесла еще один удар по этому рынку. В настоящее время экономика Гонконга переживает глубокую рецессию. В первом квартале текущего года сокращение ВВП здесь достигло рекордных 8,9%.