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Мировые цены на нефть
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Саудовская Аравия перевыполнит сделку ОПЕК+ в июне на 1 млн б/с

По данным Саудовского агентства печати, цель этого - сподвигнуть других участников соглашения "выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия в июне уменьшит добычу нефти дополнительно на 1 млн б/с к квоте в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в этом месяце производство нефти в королевстве составит 7,5 млн б/с вместо 8,5 млн б/ с. Об этом говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

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Соответствующее распоряжение Минэнерго Саудовской Аравии направило в Saudi Aramco, сообщается в нем. "В результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн б/с к уровню апреля", - говорится в сообщении.

"Министерство также поручило компании изыскать возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн б/с (установлен в соглашении ОПЕК+ - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении. Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения "выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", указывается в нем.

Саудовская Аравия обязалась в соглашении ОПЕК+, которое было достигнуто 12 апреля, снизить добычу в мае - июне на 2,5 млн б/с до 8,5 млн б/с. Такие же условия и у России.

Саудовская Аравия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК. С начала действия соглашения ОПЕК+ в январе 2017 года перевыполняет свою квоту по сокращению, благодаря чему общий результат исполнения соглашения часто превышал 100% от плана.

Теги
Саудовская АравияМировые цены на нефть
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