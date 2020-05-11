Путин рекомендовал обеспечить стабильную динамику кредитования после эпидемии

"Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций [пострадавших из-за ситуации с коронавирусом]", - говорится в документе.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Стабильная динамика кредитования населения и компаний должна быть обеспечена и после завершения реализации временных мер поддержки, принятых из-за коронавируса. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

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Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июня.

Кредиты для системообразующих организаций

Президент также потребовал от правительства изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций.

Как говорится в перечне поручений главы государства, кабинет министров должен рассмотреть вопрос, касающийся "увеличения установленного максимального размера кредита, выдаваемого системообразующим организациям на пополнение оборотных средств при условии выделения российским кредитным организациям дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов". Путин ждет доклад по этому вопросу до 20 мая.

Ранее правительство в постановлении от 24 апреля утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств. Данная тема обсуждалась в конце апреля на совещании у Путина по поддержке экономики в части, касающейся банковского кредитования.

Меры господдержки

Глава государства также поручил учесть снижение выручки организаций при оказании им мер господдержки.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся изменения критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на получение государственной поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе установления такого критерия, как снижение выручки организации", - говорится в тексте документа. Доклад о проделанной работе должен быть опубликован в срок до 20 мая.

Путин поручил кабмину также рассмотреть вопросы совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение такой государственной поддержки. Основанием при принятии решения о том, может быть оказана господдержка или нет, должны быть присвоенные им коды видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором.

Также до 20 мая правительству поручено рассмотреть возможность увеличения лимита ответственности государственной корпорации развития "ВЭБ .РФ" в отношении гарантий по кредитам, предоставляемым организациям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.