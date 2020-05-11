Берлин выполнит требование Конституционного суда ФРГ, запретившего выкуп ЕЦБ облигаций ЕС

ТАСС, 11 мая. Власти ФРГ подчинятся решению Федерального конституционного суда (ФКС) в Карлсруэ о противоречии германскому законодательству действий Европейского Центробанка (ЕЦБ) по выкупу облигаций стран ЕС. Об этом, как сообщило агентство Reuters, в понедельник заявили в Министерстве финансов ФРГ.

"Мы удовлетворим требования [суда]", - цитирует агентство заявление представителя Минфина ФРГ на правительственной пресс-конференции.

При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт добавил, что ФКС Германии не ставит под сомнение роль Европейского суда юстиции в поддержании европейских соглашений. Ранее Европейский суд юстиции оспорил решение ФКС по ЕЦБ.

О решении ФКС ФРГ

5 мая ФКС высказал мнение, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии. Скупка гособлигаций, осуществляемая с 2015 года с целью оживления экономики ЕС, противоречит основному закону ФРГ, поскольку к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены правительство ФРГ и Бундестаг, считают в ФКС. По сути германский суд подтвердил, что действия ЕЦБ фактически лишают Берлин части экономического суверенитета без согласия на это правительства Германии.

Бундесбанку (Федеральному банку) тем самым было запрещено по истечении переходного срока (три месяца) участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока Совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Таким образом, германский суд не согласился с решением Европейского суда, который в 2018 году постановил, что практика ЕЦБ по скупке облигаций, которую особенно критикуют в Германии, законна.

Это решение может вызвать серьезный юридический раскол в Евросоюзе и углубить противоречия между государствами-донорами (Германией и странами Северной и Северо-Западной Европы) и государствами-получателями (Восточная и Южная Европа) денег из бюджета ЕС. Этот конфликт обретает особую остроту в нынешний период, когда страны Евросоюза обсуждают планы финансирования общеевропейских программ восстановления после эпидемии коронавируса, которые неизбежно приведут к повышенным расходам со стороны ведущих стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила начать против ФРГ санкционную процедуру из-за решения суда по ЕЦБ.