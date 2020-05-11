В ОП назвали поручения Путина по поддержке НКО результатом усилий палаты и граждан

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) стали результатом общих усилий Общественной палаты (ОП) РФ и российских граждан. Такое мнение ТАСС в понедельник выразила секретарь ОП Лидия Михеева.

"В перечне поручений президента по итогам встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая состоялась 30 апреля, мы видим результат общих усилий. Призыв Общественной палаты и общества был услышан, меры поддержки приняты и запущены в реализацию", - сказала Михеева.

Она напомнила, что с начала распространения пандемии ОП РФ совместно с некоммерческим сектором "вела активную кампанию по разработке и внедрению мер поддержки НКО в период ухудшения эпидемиологической и экономической ситуации". "Палата первая выступила с инициативой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, которые переориентировали свою деятельность, чтобы оказывать помощь социально незащищенным группам населения. Социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке в этот непростой период, как и субъекты МСП", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, Общественная палата продолжит мониторинг ситуации в некоммерческом секторе и готова оказывать содействие региональным и федеральным властям во внедрении мер поддержки НКО.

На сайте Кремля в понедельник был опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции #МыВместе. Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, речь идет о продлении на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость. Организации также предполагается освободить от уплаты платежей за аренду федеральных земельных участков на период с апреля по июнь 2020 года, а также предоставить отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер. Для социальных НКО будет разработана программа льготных кредитов на выплату части заработной платы своим сотрудникам.