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Пандемия коронавируса нового типа

В ОП назвали поручения Путина по поддержке НКО результатом усилий палаты и граждан

В Общественной палате заявили, что продолжат мониторинг ситуации в некоммерческом секторе и готовы оказывать содействие региональным и федеральным властям во внедрении мер поддержки НКО

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Поручения президента РФ Владимира Путина об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) стали результатом общих усилий Общественной палаты (ОП) РФ и российских граждан. Такое мнение ТАСС в понедельник выразила секретарь ОП Лидия Михеева.

"В перечне поручений президента по итогам встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая состоялась 30 апреля, мы видим результат общих усилий. Призыв Общественной палаты и общества был услышан, меры поддержки приняты и запущены в реализацию", - сказала Михеева.

Она напомнила, что с начала распространения пандемии ОП РФ совместно с некоммерческим сектором "вела активную кампанию по разработке и внедрению мер поддержки НКО в период ухудшения эпидемиологической и экономической ситуации". "Палата первая выступила с инициативой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, которые переориентировали свою деятельность, чтобы оказывать помощь социально незащищенным группам населения. Социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке в этот непростой период, как и субъекты МСП", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, Общественная палата продолжит мониторинг ситуации в некоммерческом секторе и готова оказывать содействие региональным и федеральным властям во внедрении мер поддержки НКО.

На сайте Кремля в понедельник был опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции #МыВместе. Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, речь идет о продлении на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость. Организации также предполагается освободить от уплаты платежей за аренду федеральных земельных участков на период с апреля по июнь 2020 года, а также предоставить отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер. Для социальных НКО будет разработана программа льготных кредитов на выплату части заработной платы своим сотрудникам.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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