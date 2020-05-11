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Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Президент подчеркнул, что уже принятые меры по поддержке сохранятся

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

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"Уже принятые меры по поддержке мы обязательно сохраним, и сейчас в момент перехода к восстановлению деловой жизни вновь принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это все подробно проработали", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что ограничительные меры сказались на многих секторах экономики. При этом он напомнил, что перечень пострадавших отраслей сформирован и постоянно обновляется. Для предприятий из этих сфер предусмотрена поддержка на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие предприятия сохраняли занятость, свои трудовые коллективы и не накапливали долги по заработной плате. Путин отметил, что если главы регионов будут принимать решения о приостановке деятельности предприятий, которые не входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть свои инструменты поддержки этих компаний, занятости их сотрудников, согласовав такие меры с федеральным правительством.

Путин сообщил, что выделенные государством ресурсы на поддержку граждан и бизнеса уже превысили объемы поддержки, оказанной в предыдущие кризисы.

Президент согласился рассмотреть возможность отложить исполнительные производства по взысканию долгов по кредитам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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