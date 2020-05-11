Путин предложил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости", - заявил глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. По его словам, "воспользоваться этой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО". Президент подчеркнул, что "потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест".

Российский лидер сообщил, что государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места.

"Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство", - заявил Путин.

Он также потребовал исключить создание фиктивных рабочих мест для незаконного получения мер господдержки.

"При всей свободе маневра для предприятий поручаю правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа - предприятия должны направлять полученные кредитные ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что "должны быть полностью исключены разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ". "Прошу за этим строго следить", - потребовал президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству составить программу действий по стабилизации на рынке труда.

"По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 млн 400 тыс. - это в два раза выше уровня начала апреля, ситуация не простая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу", - заявил президент.

"Прошу правительство подготовить такие решения, обсудим их на отдельном совещании до конца мая", - указал Путин.