{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин предложил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости

Президент подчеркнул, что "потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест"

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости", - заявил глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. По его словам, "воспользоваться этой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО". Президент подчеркнул, что "потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест".

Российский лидер сообщил, что государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места.

"Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство", - заявил Путин.

Он также потребовал исключить создание фиктивных рабочих мест для незаконного получения мер господдержки.

"При всей свободе маневра для предприятий поручаю правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа - предприятия должны направлять полученные кредитные ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что "должны быть полностью исключены разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ". "Прошу за этим строго следить", - потребовал президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству составить программу действий по стабилизации на рынке труда.

"По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 млн 400 тыс. - это в два раза выше уровня начала апреля, ситуация не простая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу", - заявил президент.

"Прошу правительство подготовить такие решения, обсудим их на отдельном совещании до конца мая", - указал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин поручит кабмину оценить возможность компенсации выпадающих доходов регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС