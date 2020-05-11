НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он напомнил, что в 2019 году в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области самозанятые получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из "серой" зоны и платить налог в размере 4-6% от дохода.

"Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тыс. человек, эти люди поверили гарантиям государства, работают защищенно и цивилизованно. И такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", - заявил он.

Кроме того, президент предложил "предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы".

Налоговые платежи за второй квартал

Путин также заявил, что налоговые платежи за второй квартал 2020 года, кроме НДС, для ряда отраслей будут полностью списаны. Он напомнил, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года.

"Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать", - сказал он.