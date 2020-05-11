Путин напомнил чиновникам об ответственности за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил чиновникам о персональной ответственности за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса.

"Мы принимаем сложные решения в сложный период, и важно их своевременно и профессионально подготовить, но еще важнее - довести до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несете за это персональную ответственность", - заявил он на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса.

Путин подчеркнул, что "поручения будут считаться исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена".

В этой связи президент сообщил, что меньше половины медиков получили выплаты, которые им положены, и подчеркнул, что все медики должны получить апрельские выплаты до 15 мая.