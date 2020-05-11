Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на опасениях второй волны коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в понедельник продемонстрировали тенденцию к снижению на фоне опасений по поводу возможности второй волны коронавируса и последствий этого для экономики.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 61,02 пункта (-0,67%), до 9 060,31.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $26,10 за баррель.

Комментируя начало биржевой сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что участники рыка "учитывают как начало процесса смягчение ограничений на деловую активность, введенных для предотвращения распространения коронавируса, так и возможность новой вспышки коронавируса".

Как сообщила телекомпания CNN, такое же мнение высказал и эксперт по рынкам промышленно развитых стран компании ING Джеймс Смит, подчеркнувший, что опасения по поводу второй волны заражения коронавирусом повлияют на оценки темпов восстановления экономики. "И компании, и потребители, вероятно, будут проявлять крайнюю осторожность, до тех пор пока ситуация полностью не прояснится", - считает он.