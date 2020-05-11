{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил к ноябрю подготовить предложения по развитию рыболовного флота в Крыму

В марте этого года на встрече президента России с общественностью один из жителей региона предложил создать госкомпанию, которая бы строила рыболовные суда и передавала рыбакам на условиях лизинга

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Севастополя до 1 ноября подготовить предложения по развитию судостроения для рыбного промысла. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Один из участников встречи с президентом тогда заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для обновления рыболовного флота в Азовском и Черном морях. Он предложил создать госкомпанию, которая бы строила рыболовные суда и передавала рыбакам на условиях лизинга. Путин отметил, что такой вариант возможен, но требует дополнительной проработки.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения определен до 1 ноября этого года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрымСевастополь
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин поручит кабмину оценить возможность компенсации выпадающих доходов регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС