Путин поручил к ноябрю подготовить предложения по развитию рыболовного флота в Крыму

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Севастополя до 1 ноября подготовить предложения по развитию судостроения для рыбного промысла. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Один из участников встречи с президентом тогда заявил, что существующих мер поддержки недостаточно для обновления рыболовного флота в Азовском и Черном морях. Он предложил создать госкомпанию, которая бы строила рыболовные суда и передавала рыбакам на условиях лизинга. Путин отметил, что такой вариант возможен, но требует дополнительной проработки.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Севастополя и представить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения определен до 1 ноября этого года.